Свердловский врач рассказала, кому будет полезен сон-час на работе

По ее словам, за рубежом такая практика уже существует и хорошо себя показывает. «Было бы неплохо, если бы у нас такая возможность была. Но самое главное — небольшой промежуток времени: это буквально 15−20 минут, чтобы человек не успел войти в глубокий сон. Быстрый сон — это дрема и средней глубины сон, отдых. Чтобы это не сказывалось на последующем [ночном] сне», — пояснила врач в программе «Акцент» на ОТВ.
Те, кому наиболее необходим перерыв на сон в дневное время, считает Елена Аксенова, занимаются умственной деятельностью и работают в монотонном режиме. Как правило, это офисные сотрудники и IT-специалисты.
«Человек, который на стройке размахивает кувалдой, ему не до сна. Все-таки это офисные работники. И принято на Западе такой режим вводить в серьезных компаниях, связанных с умственной деятельностью», — добавила специалист.