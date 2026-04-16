Маршруты-переправы до Химок и Южного Тушина возобновят работу 27 апреля

«От причала Северного речного вокзала 27 апреля отправятся первые в этом году рейсы до Химок и Южного Тушина», — приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
Он отметил, что маршруты-переправы помогают пассажирам экономить время в поездках и делают их еще комфортнее. Ликсутов напомнил, что путь до причала «Химки» составляет всего 30 минут, а до «Захарково» — 10 минут.
«В прошлом году суда перевезли более 200 тыс. пассажиров. Продолжим и дальше развивать речной транспорт, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин», — заключил Ликсутов.