Власти Франции отменили арест судна «Дейна», после чего оно покинуло территориальные воды республики. Об этом сообщила префектура. Ранее французские военно-морские силы задержали этот танкер в Средиземном море.
Судно шло под флагом Мозамбика из российского порта Мурманск. Информацию о захвате подтверждал президент Франции Эммануэль Макрон.
Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас призывала европейские страны усилить давление на так называемый «теневой флот» России. В Москве объяснили, что Брюссель придумал этот термин, чтобы заставить мир подчиняться своим вторичным санкциям.
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас.