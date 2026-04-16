Forbes назвал крупнейшего владельца недвижимости в мире

С момента выхода на Мадридскую фондовую биржу в 2001 году компании Inditex, крупнейшего в мире ретейлера одежды, владеющего Zara, 90-летний Ортега потратил около $24 млрд на 216 объектов недвижимости почти в 100 странах мира, пишет Forbes. Почти все из них, по данным издания, до сих пор остаются у него в собственности: Ортега не стал сохранять только десять объектов. Общий объем вложений предпринимателя в объекты недвижимости превышает сумму в примерно $20 млрд, которые основатель Amazon Джефф Безос вложил в свой космический стартап Blue Origin, отмечает Forbes.