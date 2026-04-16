Forbes назвал крупнейшего владельца недвижимости в мире

Владелец Zara Амансио Ортега стал владельцем крупнейшего в мире состояния в сфере недвижимости. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на корпоративные документы, данные земельных реестров и пресс-релизы, выпущенные в девяти странах, а также сведения из баз данных недвижимости Regrid и Real Capital Analytics.
Журналисты издания изучили все эти данные, чтобы составить карту империи недвижимости Ортеги. Ее стоимость Forbes оценивает в $25 млрд, она включает в себя более 200 объектов недвижимости в 13 странах, пишет журнал. Это делает Ортегу крупнейшим магнатом недвижимости в мире с более ценным портфелем, чем у самых успешных застройщиков: австралийца Гарри Тригубоффа (состояние $23,2 млрд) и американца Дональда Брена ($19,2 млрд), говорится в статье.
С момента выхода на Мадридскую фондовую биржу в 2001 году компании Inditex, крупнейшего в мире ретейлера одежды, владеющего Zara, 90-летний Ортега потратил около $24 млрд на 216 объектов недвижимости почти в 100 странах мира, пишет Forbes. Почти все из них, по данным издания, до сих пор остаются у него в собственности: Ортега не стал сохранять только десять объектов. Общий объем вложений предпринимателя в объекты недвижимости превышает сумму в примерно $20 млрд, которые основатель Amazon Джефф Безос вложил в свой космический стартап Blue Origin, отмечает Forbes.
Только в прошлом году Ортега потратил более $3 млрд на сделки в десяти городах и восьми странах, приобретя семь офисных зданий, два отеля, две промышленные зоны, роскошный торговый комплекс и многоквартирный дом, а также 49% акций крупного британского портового оператора, сообщает Forbes. Он также купил историческое здание Canada Post в Ванкувере — огромный технологический центр, занимающий целый городской квартал, с почти 93 тыс. кв. м офисных площадей. Их он впоследствии сдал в аренду Amazon. Это стало крупнейшей сделкой по продаже офисных помещений в истории Канады — Ортега заплатил за недвижимость около $850 млн наличными.
«Он сильно отличается от большинства инвесторов в недвижимость тем, что, похоже, обладает неограниченными средствами. Ему нравятся вещи, не сопряженные с большим риском, он не пытается что-то купить и улучшить. Он покупает коллекционные активы, лучшие в своем классе на рынке. Немного похож на покупателя произведений искусства высочайшего класса», — сказал Forbes брокер, работающий с фирмой Ортеги.
Состояние испанского предпринимателя Forbes оценивает в $139,3 млрд на 16 апреля. Он занимает 13-ю строчку в списке богатейших людей планеты по версии издания.