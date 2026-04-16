Посол Кузнецов допустил пересмотр Финляндией сделок россиян с недвижимостью

Финляндия может задним числом пересмотреть уже заключенные сделки россиян с недвижимостью. Об этом в интервью ТАСС заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов.
Дипломат напомнил, что в последние годы Хельсинки последовательно ужесточал правила покупки недвижимости для россиян, а в 2025 году ввел полный запрет на такие сделки под предлогом «национальной безопасности». По его словам, эти шаги представляют собой «откровенную дискриминацию по гражданству», противоречащую нормам международного права, но в Финляндии на это уже не обращают внимания.
По словам Кузнецова, судя по заявлениям министра обороны Антти Хяккянена, Хельсинки планирует идти дальше. Военные, указал посол, хотели бы получить возможность пересматривать уже заключенные сделки задним числом.
Посол уточнил, что пока до принятия соответствующего закона дело не дошло. Однако Кузнецов не исключил, что такие нормы действительно введут в действие. В этом случае, подчеркнул он, Россия готова оказывать своим гражданам необходимую помощь и содействие.
В этом же интервью посол Кузнецов заявил, что из-за разрыва связей с Россией и закрытия границ Финляндия оказалась в кризисе, сопоставимом с положением страны в 90-е годы.