Нижегородская компания попалась на продаже ветеринарных лекарств без лицензии

Сотрудники Россельхознадзора выявили незаконную продажу ветеринарных препаратов в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Нарушение удалось обнаружить с помощью системы маркировки «Честный знак». Как стало известно, организация реализовывала нелицензированные лекарства через зоомагазин «Бетховен» в Сарове. Компании «Стиль» выдали предостережение.
Ранее мы писали, что нижегородскую ветклинику уличили в незаконной продаже лекарств. Для реализации медикаментов необходима лицензия.
Напомним, что мясо и рыбу из будущего выявили в Нижегородской области.