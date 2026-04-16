Стала известна причина отказа Пугачевой приезжать в Россию

Певица Алла Пугачева отложила поездку в Россию после утечки информации в СМИ. Об этом сообщил продюсер Сергей Дворцов, отметив, что артистка рассчитывала сохранить визит в тайне.
Ранее в прессе появлялись сообщения о возможном приезде Пугачевой 15 апреля, приуроченном к ее дню рождения. Представитель певицы Елена Чупракова опровергла эту информацию, заявив, что в апреле визит не планируется.
По словам Дворцова, Пугачева хотела приехать в Россию инкогнито и не привлекать внимания к своему визиту. Он подчеркнул, что публичность нарушила эти планы.
Продюсер добавил, что артистка намеревалась решить вопросы, связанные с недвижимостью и возможной концертной деятельностью. Однако после появления информации в СМИ она решила перенести поездку.
Тем временем из-за давления общественников в столице отменили ежегодный фестиваль поклонников Аллы Пугачевой «Пугачевская весна». За отмену мероприятия ранее выступал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.