Премьера «Грозы» в Красноярском ТЮЗе: классика в диалоге с современностью

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 25 апреля в Красноярском театре юного зрителя состоится премьера спектакля «Гроза» по пьесе Александра Островского. Зрителям представят не традиционную постановку, а современное прочтение известной школьной классики.
Создатели спектакля предлагают взглянуть на героев «Грозы» как на наших современников — людей, живущих в сегодняшней реальности, с ее страхами, внутренними конфликтами и стремлением к свободе. Катерина, Тихон, Кабаниха и другие персонажи оказываются в мире, где привычные патриархальные устои сталкиваются с неизбежными переменами.
Постановка поднимает тему конфликта поколений, попыток удержать прошлое и одновременно вырваться в будущее. Герои оказываются перед главным вызовом — противостоянием со временем, которое не ждет и не спрашивает о готовности к переменам.
Как и в оригинальном произведении Островского, в спектакле сохраняется мотив надежды на обновление — своеобразный «вечный двигатель», символизирующий стремление к лучшему. Однако в новой интерпретации этот образ приобретает особую актуальность, отражая напряжение между традицией и современностью, рассказали в театре.12+