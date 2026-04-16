В Якутии состоялся фестиваль финансовой грамотности

Фестиваль финансовой грамотности «Семья — инвестиции в будущее!» прошел с 30 марта по 3 апреля в Республике Саха (Якутия) по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в администрации главы и правительства региона.
На мероприятии обсудили основные схемы кибермошенничества и способы защиты от них. Спикером выступила оперуполномоченный управления по борьбе с киберпреступлениями МВД по Якутии Мария Кардашевская. Также были организованы общереспубликанская акция «Стоп, мошенники!», конкурсы видеороликов «Финансовый код семьи», плакатов «Безопасные товары. Уверенные потребители», рисунков «Копейка рубль бережет» и другие мероприятия.
По словам организаторов, ключевыми событиями стали вебинар «Мастерская семейного счастья», цикл лекций по кибербезопасности и защите от мошенничества, практические занятия по инвестициям и налоговым вычетам, а также семинар по инициативному бюджетированию. И.о. министра финансов Якутии Иван Алексеев отметил, что фестиваль — это отличная возможность научиться ориентироваться в финансовых инструментах, планировать бюджет и принимать взвешенные решения.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.