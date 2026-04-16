В Нижнем Новгороде похолодает до +1 градуса

Похолодание до +1 градуса надвигается на Нижний Новгород. Об этом свидетельствует прогноз, опубликованный на сайте Гидрометцентра России.
В пятницу, 17 апреля, воздух прогреется до +14 градусов, будет облачно, пройдёт небольшой дождь. Дожди ожидаются и в субботу, 18 апреля. Обещают до +12 градусов. В воскресенье станет ещё холоднее: +6 градусов.
В ночь на понедельник столбики термометров снизятся до +1 градуса. К счастью, уже в понедельник, 20 апреля, температура постепенно начнёт подниматься и днём, и ночью. В первый рабочий день новой недели днём будет +8 градусов, а в среду уже +12 градусов. Прогнозируется без осадков. Ночью: +3…+4 градуса.