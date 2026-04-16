В Бурятии школьники посетили лаборатории Восточно-Сибирского университета

Школьники из села Нижний Саянтуй в Республике Бурятия побывали в научных лабораториях Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ). Экскурсия прошла по национальному проекту «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве образования и науки региона.
В центре коллективного пользования «Прогресс» ребятам показали оборудование, на котором ведутся исследования в области материаловедения, металлов и биотехнологий. Там же им рассказали, как создаются инновационные продукты на основе сырья животного происхождения и как изучаются свойства различных материалов. На кафедре «Автомобили» и «Самолето- и вертолетостроение» дети увидели действующие модели узлов и агрегатов и узнали, как устроена подготовка будущих инженеров по реальным инженерным направлениям.
На кафедре экологии и природопользования школьникам представили проекты по мониторингу окружающей среды и рациональному использованию ресурсов. Отдельное внимание было уделено тому, как университет сочетает учебный процесс с прикладными исследованиями. Завершилась программа интерактивной викториной: участники отвечали на вопросы о лабораториях и направлениях подготовки, а самые активные получили памятные призы.
«“Открытые лаборатории” — это экскурсия с полноценным погружением в научно-образовательную среду университета. Школьники не только увидели научные пространства и оборудование, но и получили ответ на главный вопрос: “Как наука становится профессией?”», — подчеркнул учитель Нижнесаянтуйской школы Андрей Арефьев.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.