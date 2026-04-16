Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В субботу Волгоград накроет 6-балльная магнитная буря

Метеозависимые волгоградцы, к своей радости уже давно не вспоминавшие о давящих головных болях, переживут очередную магнитную бурю.

В субботу, 18 апреля, геомагнитные возмущения достигнут 6 баллов. Пик их активности придется на утренние часы. Во второй половине дня ситуация стабилизируется, а к вечеру и вовсе сгладится до идеальных показателей.

— Стабилизация на Солнце имеет глобальный характер. На выходных, на радость любителям полярных сияний и к огорчению тех, кто связывает космическую погоду с самочувствием, придет новая серия возмущений от очередной корональной дыры, — сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По словам волгоградских врачей, в дни магнитных бурь пациенты с хроническими заболеваниями действительно могут неважно себя чувствовать. Однако горожанам, склонным к изменениям состояния, советуют не зацикливаться на прогнозах и не осложнять ситуацию самим предвкушением дня Х.

Фото Андрея Поручаева.