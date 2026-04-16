Гумконвой из Волгоградской области прибыл в Дагестан

Колонна грузовиков с гуманитарной помощью из Волгоградской области ночью 16 апреля прибыла в Махачкалу. Сегодня утром начнется разгрузка фур, которые привезли в республику необходимые продукты и товары.
Напомним, 14 грузовиков выехали накануне из Волгограда. Жителям республики передадут 300 тонн гуманитарной помощи.
Несколько дней назад губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров дал поручение профильным ведомствам разработать план по оказанию помощи Дагестану, который серьезно пострадал в результате катастрофического наводнения и аномальных осадков. Жители региона не остались в стороне, и в кратчайшие сроки помощь была собрана.
Видео администрации Волгоградской области.
Узнать больше по теме
