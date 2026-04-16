Лучшие повара страны собрались в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На этой неделе Красноярск принимает образовательный этап гастрономического конкурса «Лавры». Площадкой стал Институт гастрономии СФУ — единственная в России кулинарная школа, работающая по международным стандартам.
Конкурс «Лавры» проводится среди шефов, су-шефов, поваров, бренд-шефов до 30 лет.
Финалисты предыдущих этапов приехали в Красноярск не соревноваться, а учиться. Пять дней интенсивной подготовки: стандарты оценки, презентация блюд, командная работа. В программе — более десяти лекций и мастер-классов от ведущих шефов и экспертов страны.
Предварительный этап проходил в Москве в середине марта. Завершится конкурс в Геленджике в конце апреля насыщенной деловой программой.
Организаторы отмечают: выбор Красноярска для образовательного этапа — не случайность. Город последовательно развивает эту отрасль: успешно действует Институт гастрономии СФУ, запущены современные программы подготовки поваров и кондитеров в колледжах, растёт гастрономический туризм. Всё это — часть работы для достижения целей нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
«Конкурсное блюдо — это высший пилотаж и идеальный вкус. Благодаря таким конкурсам шефы из регионов становятся новыми звёздами индустрии — и Красноярск здесь играет особую роль», — подчеркнула заместитель директора Института гастрономии СФУ Наталья Бахова.
Один из мастер-классов «Конкурсное блюдо и то, на что реально смотрят судьи» провёл Виктор Белей — золотой призёр Bocuse d'Or Russia 2019, член дегустационной коллегии судей конкурса «Лавры».
По итогам гранд-финала победитель получит звание лучшего молодого шефа страны и международную стажировку.