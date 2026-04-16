Молодёжь Амурского района инициировала акцию «Чистый город начинается с тебя»

Общественная молодежная палата при Собрании депутатов Амурского района стала инициатором акции «Чистый город начинается с тебя». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», уборка города прошла в рамках всероссийской недели субботников «Мы за чистоту» и Года единства народов.
К акции присоединились районные и городские власти, а также волонтерский отряд школы № 4, активисты «Движения Первых», сотрудники Дома молодежи и просто неравнодушные жители.
— Для нас как для организаторов акция «Чистый город начинается с тебя» — это не просто очередной субботник, а способ показать, что молодежь Амурского района готова брать на себя ответственность за облик своей малой родины. В Год единства народов России особенно важно объединяться вокруг созидательных инициатив. Мы рады, что на наш призыв откликнулись и представители власти, и волонтерские отряды, и «Движение Первых». Название акции выбрано не случайно: мы хотим донести до каждого жителя, что порядок в городе зависит не только от работы служб, но и от личного вклада каждого из нас. Мы сделали первый шаг, дав старт сезону чистоты в нашем районе, — прокомментировала заместитель председателя общественной молодежной палаты при Собрании депутатов Амурского муниципального района Екатерина Сметанина.
Результат общей работы сразу стал заметен. Полностью очищена набережная, и теперь прогулки вдоль воды станут приятнее. Приведена в порядок территория вокруг Дома молодежи, а также убран спуск к «Пятерочке» и прилегающие участки. Завершив уборку, участники расклеили листовки с призывом «Чистый город начинается с тебя» как мягкое, но важное напоминание каждому жителю, что порядок вокруг зависит от них самих.
— Приглашаю каждого амурчанина присоединиться к этой инициативе. Необязательно ждать масштабных мероприятий — начните с малого. Выйдите на уборку возле своего дома, во дворе, на детской площадке. Каждый маленький шаг, сделанный вместе, ведет к большим переменам, — призвал глава Амурска Руслан Колесников.