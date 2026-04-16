Молодёжь Амурского района инициировала акцию «Чистый город начинается с тебя»

— Для нас как для организаторов акция «Чистый город начинается с тебя» — это не просто очередной субботник, а способ показать, что молодежь Амурского района готова брать на себя ответственность за облик своей малой родины. В Год единства народов России особенно важно объединяться вокруг созидательных инициатив. Мы рады, что на наш призыв откликнулись и представители власти, и волонтерские отряды, и «Движение Первых». Название акции выбрано не случайно: мы хотим донести до каждого жителя, что порядок в городе зависит не только от работы служб, но и от личного вклада каждого из нас. Мы сделали первый шаг, дав старт сезону чистоты в нашем районе, — прокомментировала заместитель председателя общественной молодежной палаты при Собрании депутатов Амурского муниципального района Екатерина Сметанина.