Боксеры из 16 стран соберутся в Хабаровске на Международном турнире

Напомним, впервые в Хабаровске состязания по боксу, посвященные памяти Героя Советского Союза Константина Короткова, состоялись в 1961 году. Спустя полтора десятка лет они получили статус всесоюзных. В 1980-х годах турнир исчез из календаря соревнований на долгие семнадцать лет, и только в 1998-ом по инициативе федерации бокса Дальнего Востока он был возрожден. В 2008 году соревнования стали международными.