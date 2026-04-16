Боксеры из 16 стран соберутся в Хабаровске на Международном турнире

Хабаровск примет Международный турнир по боксу (16+), посвященный памяти Героя Советского Союза Константина Короткова. Соревнования пройдут с 21 по 25 апреля в спортивно-зрелищном комплексе «Платинум Арена». Мероприятие состоится в соответствии с целями президентской госпрограммы «Спорт России», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Константин Коротков — без преувеличения величайший спортсмен, он не раз становился чемпионом по боксу города Хабаровска и Хабаровского края. На полях сражений Великой Отечественной войны он проявил себя умелым и бесстрашным бойцом, всегда демонстрировал мужество и высокое мастерство. Уверен, что сегодня эти качества также нужны боксерам, чтобы одерживать победы на ринге», — отметил министр спорта края Дмитрий Чикунов.
В Год спорта, объявленный губернатором и Год единства народов России, объявленный Президентом России Владимиром Путиным в Хабаровском крае в борьбу за медали вступят 150 сильнейших боксеров из 16 стран мира. Помимо россиян в борьбу за медали вступят спортсмены из Азербайджана, Алжира, Германии, Казахстана, Кыргызстана, Кубы, Китая, КНДР, Южной Кореи, Сейшел, Таджикистана, Таиланда, Узбекистана, Монголии и Беларуси.
Предварительные поединки на турнире стартуют 21 апреля в 16:00. Парад открытия соревнований состоится в 18:30. В последующие дни девушки будут вести борьбу за медали в утренней сессии турнира, начиная с 12:00. У мужчин предварительные бои 22, 23 и 24 апреля будут начинаться в 16:00. Финалы пройдут 25 апреля в 17:00. Вход для зрителей свободный.
Напомним, впервые в Хабаровске состязания по боксу, посвященные памяти Героя Советского Союза Константина Короткова, состоялись в 1961 году. Спустя полтора десятка лет они получили статус всесоюзных. В 1980-х годах турнир исчез из календаря соревнований на долгие семнадцать лет, и только в 1998-ом по инициативе федерации бокса Дальнего Востока он был возрожден. В 2008 году соревнования стали международными.
