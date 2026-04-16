В магазинах Красноярского края покупатели могут подтвердить льготы через MAX

В мессенджере MAX появилась новая возможность — теперь многодетные граждане, пенсионеры, студенты и люди с инвалидностью могут в магазине подтвердить свой льготный статус с помощью смартфона, без предъявления бумажных документов.
Для этого в нацмессенджере нужно перейти в раздел «Цифровой ID» и дать согласие на передачу данных из приложения «Госуслуги». После все льготные статусы подтянутся автоматически. В момент покупки достаточно выбрать нужный статус — на экране появится динамический QR-код, который продавец считывает через кассу или «Госуслуги» с помощью функции «Госкан».
«Вся процедура занимает несколько секунд, а личные данные покупателя остаются скрытыми, — рассказали в министерстве промышленности и торговли Красноярского края. — С 1 сентября 2026 года все магазины в нашем регионе, предоставляющие льготы, скидки многодетным, пенсионерам, студентам и инвалидам, будут обязаны принимать подтверждение статуса через мессенджер MAX. При этом бумажные удостоверения сохраняют свою силу — цифровой ID становится удобной дополнительной опцией, работающей по принципу “Государство для людей”».
