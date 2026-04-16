Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Родственникам передали госнаграды погибшим на СВО героям из Волжского

10 бойцов СВО посмертно наградили в Волгоградской области.

В Волжском Волгоградской области прошла церемония, где родным военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, вручили государственные награды. Десять волжан посмертно получили государственные награды по указу Президента РФ.

За мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга орденом Мужества посмертно наградили младших сержантов Рафаэля Газеева и Алексея Ткаченко, сержанта Дениса Даримова, ефрейтора Дмитрия Куцых, а также рядового Вачика Нерсисяна.

Рядовые Иван Исаев, Михаил Липченко и Роман Щетников отдали свои жизни, выполняя приказ командования, и посмертно удостоены медали Жукова. Рядовой Павел Антоненко исполнил свой воинский долг до конца, и его посмертно наградили медалью Суворова. Медаль «За отвагу» вручили матери младшего сержанта Антона Макарова.