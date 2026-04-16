Шеф-повары и су-шефы со всей страны приехали учиться в Красноярск

На этой неделе Красноярск принимает образовательный этап гастрономического конкурса «Лавры». Площадкой стал Институт гастрономии Сибирского федерального университета — единственная в России кулинарная школа, работающая по международным стандартам, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.
В числе участников — 16 молодых поваров, су-шефов и шефов до 30 лет. Финалисты предыдущих этапов приехали в Красноярск не соревноваться, а учиться. Им предстоят пять дней интенсивной подготовки: стандарты оценки, презентация блюд, командная работа. В программе — более десяти лекций и мастер-классов от ведущих шефов и экспертов страны.
Организаторы отмечают: выбор Красноярска для образовательного этапа — не случайность. Город последовательно развивает эту отрасль: успешно действует Институт гастрономии СФУ, запущены современные программы подготовки поваров и кондитеров в колледжах, ширятся масштабы гастрономического туризма. Все это — часть работы для достижения целей национального проекта «Туризм и гостеприимство».
«Конкурсное блюдо — это высший пилотаж и идеальный вкус. Благодаря таким конкурсам шефы из регионов становятся новыми звездами индустрии — и Красноярск здесь играет особую роль», — подчеркнула заместитель директора Института гастрономии СФУ Наталья Бахова.
«Рад, что здесь собрались лучшие и амбициозные молодые шефы со всей страны. Пусть Красноярск останется в вашем сердце, а знания, полученные здесь, помогут двигать индустрию вперед», — обратился к участникам депутат Законодательного собрания края Александр Новиков.
Один из мастер-классов — «Конкурсное блюдо и то, на что реально смотрят судьи» — провел золотой призер Bocuse d'Or Russia 2019, член дегустационной коллегии судей конкурса «Лавры» Виктор Белей.
Впереди у участников — гранд-финал в Геленджике. Победитель получит звание лучшего молодого шефа страны и международную стажировку. «Лавры» остаются единственным в России гастрономическим конкурсом, где обучение встроено в саму соревновательную модель.
Несколько дней назад на базе Института гастрономии СФУ открылся первый в России Центр сычуаньской кухни. И. о. ректора СФУ Максим Румянцев и профессор и декан Академии ремесленного производства сычуаньской кухни Лань Минлу обменялись меморандумами о намерениях.
СФУ плотно сотрудничает с научными и образовательными учреждениями Китая. Сегодня в университете учатся студенты из КНР, вуз старается прицельно работать с китайскими университетами для подготовки совместных программ.
Руководство Сычуаньского университета туризма вручило памятный знак о взаимном сотрудничестве директору Института гастрономии СФУ Алексею Горенскому. Он отметил: «Институт гастрономии СФУ давно хотел углубиться в культуру азиатской кухни. Там, где зарождается изменение гастрономической культуры, обязаны изучать китайскую кухню, одну из древнейших и величайших гастрономических традиций мира».