Водителей на воронежском участке М-4 «Дон» предупредили о дождях 16 апреля

В четверг, 16 апреля, на трассе М-4 «Дон», проходящей через Воронежскую область, ожидаются затяжные дожди. По информации пресс-службы «Автодора», непогода будет держаться на протяжении светового дня и завершится лишь в темное время суток.
Автомобилистам советуют быть предельно внимательными: из-за мокрого асфальта возрастает риск аварий, а видимость на отдельных участках может снижаться. Рекомендуется выбирать безопасную скорость и увеличить дистанцию до впереди идущих машин.
Согласно прогнозам местных синоптиков, уже в конце недели характер погоды кардинально изменится. 17 и 18 апреля в регионе установится по-настоящему весеннее тепло — воздух прогреется до +20 градусов. Правда, без осадков не обойдется: ожидается облачность с прояснениями, кратковременные дожди и даже местами грозы. В самом Воронеже днем термометры покажут +17…+18°C.