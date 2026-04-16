Киев заволокло густым черным дымом после ночных ударов ВС РФ

Столицу Украины заволокло густым черным дымом после ночных ударов Вооруженных сил России (ВС РФ). Кадрами из Киева в четверг, 16 апреля, поделились несколько местных порталов.
На видео, опубликованном в издании «Газета.ru», можно увидеть клубы дыма, которые поднимаются в разных частях города. Официального подтверждения информации со стороны Минобороны РФ пока не было.
11 апреля российские войска также нанесли удар по объектам промышленности, энергетической и транспортной инфраструктуре Украины. В операции использовались оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск российской армии.
До этого бойцы ВС РФ взяли под контроль село Малая Корчаковка в Сумской области. Кроме того, войска освободили населенные пункты Новоосиново в Харьковской области и Луговское в Запорожской области.
Украинские войска, в свою очередь, намеренно ударили по Южному кладбищу в Буденновском районе Донецка в момент похоронной процессии. Очевидица подчеркнула, что атака произошла именно тогда, когда шло отпевание погибшего.