Киев заволокло густым черным дымом после ночных ударов ВС РФ

Столицу Украины заволокло густым черным дымом после ночных ударов Вооруженных сил России (ВС РФ). Кадрами из Киева в четверг, 16 апреля, поделились несколько местных порталов.

На видео, опубликованном в издании «Газета.ru», можно увидеть клубы дыма, которые поднимаются в разных частях города. Официального подтверждения информации со стороны Минобороны РФ пока не было.

11 апреля российские войска также нанесли удар по объектам промышленности, энергетической и транспортной инфраструктуре Украины. В операции использовались оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск российской армии.

До этого бойцы ВС РФ взяли под контроль село Малая Корчаковка в Сумской области. Кроме того, войска освободили населенные пункты Новоосиново в Харьковской области и Луговское в Запорожской области.

Украинские войска, в свою очередь, намеренно ударили по Южному кладбищу в Буденновском районе Донецка в момент похоронной процессии. Очевидица подчеркнула, что атака произошла именно тогда, когда шло отпевание погибшего.