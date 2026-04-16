Суд признал долг Дмитрия Колыванова перед дилером «Джейкар» семейным

Арбитраж Нижегородской области утвердил, что многомиллионные долги экс-парламентария Дмитрия Колыванова перед фирмой «Джейкар» являются общими для супругов. Об этом сообщили в «Коммерсантъ».
Эти обязательства, возникшие у банкротящегося депутата, уже были зарегистрированы в списке кредиторских требований. Теперь же суд распространил их действие и на его жену, в отношении которой также начата процедура банкротства.
Супруга Колыванова утверждала, что недвижимость и дорогостоящие иномарки приобретались ею для последующей перепродажи, используя собственные и заемные средства.
Тем не менее, сторона обвинения смогла доказать, что указанные покупки финансировались за счет кредита, выданного компанией в 2022 году.
Ранее осуждённый депутат Колыванов заявил о сложении полномочий.