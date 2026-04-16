Актер из рекламы МММ стремительно теряет зрение: почему начал слепнуть известный Леня Голубков

73-летний актер Владимир Пермяков, исполнивший роль Лени Голубкова в рекламе МММ, начал стремительно терять зрение. Актер мог ослепнуть окончательно, но вовремя обратился к врачам. Об этом сообщает канал SHOT.
В местной поликлинике медики поставили диагноз — ядерная катаракта — и срочно направили на операцию. Пермякову заменили хрусталик. И теперь он хоть что-то видит.
Ранее сообщалось, что сейчас знаменитый Леня Голубков остался совсем один и живет на 12 тысяч рублей в месяц. Все, что артист сумел накопить, забрали мошенники. Он расстался с женой, и она отказывается к нему возвращаться.
А в прошлом году Пермяков экстренно обратился к врачам из-за болей в сердце. Все произошло после того, как он попытался вернуться к актерской карьере.