В Екатеринбург привезли первую партию дынь и арбузов из Китая

В Екатеринбурге сотрудники таможенной службы оформили ввоз первой партии арбузов и дынь, поступивших из Китая. Продукцию привезли автотранспортом. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.
— Арбузный сезон в регионе длится практически круглый год. С конца мая бахчевые на Урал завозят из Узбекистана. С октября и до самой весны арбузы поступают из Китая. Пик поставок, как правило, приходится на июль-август.
Так, в уральскую столицу привезли порядка 15 тонн китайских арбузов. Их общая стоимость составила больше 1 миллиона рублей. Дыни поступили в Екатеринбург в количестве 3 тонн на сумму свыше 240 тысяч рублей.
Напомним, что недавно одно из свердловских оптовых предприятий заключило с Китаем контракт на поставку сезонных овощей и фруктов.