Юрий Трутнев: «Понимание слова “Родина” должно воспитываться с детства»

— Все же из того, как мы росли. У меня дед воевал с первого дня до последнего. Мама, ей было десять лет, продукты таскала партизанам на оккупированной территории, хотя за это её немцы могли расстрелять. Разве я как-то по-другому могу себя вести? Мне кажется, не могу. Я очень хочу, чтобы точно так же к Родине относились все молодые ребята. Ребята воюют, ребята рискуют жизнью каждый день. Значит, они должны чувствовать, что мы с ними. У меня сейчас много друзей, с которыми я познакомился там, на линии боевого соприкосновения, — рассказал Юрий Трутнев.