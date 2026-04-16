Юрий Трутнев: «Понимание слова “Родина” должно воспитываться с детства»

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев в программе «Полный контакт. Утреннее шоу Владимира Соловьева» рассказал о работе центра «ВОИН», истинном патриотизме и необходимости всегда быть готовыми защищать Родину. ИА «Хабаровский край сегодня» приводит цитаты из беседы.
Юрий Трутнев — мастер боевых искусств, стрелок, активно содействует развитию Федерации Боевого Снайпинга. По его инициативе и по поручению президента России Владимира Путина создан Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН». Рассказывая о предпосылках создания Центра, Юрий Трутнев с горечью отметил, что российская молодежь 30 лет не обучается военному делу. Чтобы исправить ситуацию, Юрий Трутнев и Сергей Кириенко обратились к Владимиру Путину с инициативой о создании центра военно-спортивной подготовки молодежи.
Центр «ВОИН» сейчас работает в 21 регионе страны, обучение в нем прошли более 120 тысяч курсантов. Главная особенность центра «ВОИН» в том, что практически все работающие там инструкторы имеют боевой опыт. Они прививают воспитанникам чувство патриотизма и стремление защищать Родину, а также уважение к старшим и, конечно, к наставникам.
— Мне кажется, это очень важно, потому что мы обязаны защищать Россию. И понимание слова «Родина» должно в детях воспитываться с детства, — подчеркнул Юрий Трутнев.
Юрий Трутнев регулярно выезжает на линию боевого соприкосновения, передает участникам специальной военной операции технику и вооружение. Он подчеркнул, что стремление быть рядом с защитниками Родины в самых «горячих» точках — результат правильного воспитания.
— Все же из того, как мы росли. У меня дед воевал с первого дня до последнего. Мама, ей было десять лет, продукты таскала партизанам на оккупированной территории, хотя за это её немцы могли расстрелять. Разве я как-то по-другому могу себя вести? Мне кажется, не могу. Я очень хочу, чтобы точно так же к Родине относились все молодые ребята. Ребята воюют, ребята рискуют жизнью каждый день. Значит, они должны чувствовать, что мы с ними. У меня сейчас много друзей, с которыми я познакомился там, на линии боевого соприкосновения, — рассказал Юрий Трутнев.
Напомним: в хабаровском филиале Центра «ВОИН» в декабре 2025 года была сформирована и приступила к обучению первая группа курсантов-снайперов. По итогам обучения они получат сертификаты, подтверждающие освоение программы. В 2025 году на базе филиала дважды проводились соревнования по снайпингу.
В Законодательной Думе Хабаровского края прошла церемония присвоения ступеней отличия курсантам Центра «ВОИН». Новое звание получили 14 курсантов, достигших высоких результатов в освоении программ и проявивших себя в общественной деятельности.
Систему из четырех ступеней отличия для курсантов 14 — 17 лет в центре ввели по поручению заместителя Председателя Правительства Российской Федерации — полномочного представителя Президента Российской Федерации в ДФО Юрия Трутнева. Ступень присваивается за учебные часы, активность и победы. Звание «Курсант-гвардеец» — высшая награда, которую можно заслужить не только учебой, но и за призовые места в составе команды Центра «ВОИН» в соревнованиях межрегионального или федерального уровня.