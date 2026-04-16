В Москве ограничат движение 19 апреля из-за соревнований по триатлону

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Движение в районе Хамовники в Москве ограничат 19 апреля из-за проведения соревнований по триатлону. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

«Движение будет закрыто 19 апреля в период с 07:00 до 14:30 на Лужнецкой набережной от дома 24, строение 21 по улице Лужники до Фрунзенской набережной и Фрунзенской набережной от Лужнецкой набережной до 1-й Фрунзенской набережной; с 07:00 до 17:00 на улице Лужники от дома 24, строение 9 по улице Лужники до Лужнецкой набережной», — говорится в сообщении.

Также с 00:01 19 апреля до окончания мероприятия будет временно запрещена парковка автомобилей в зоне временных ограничений движения.

19 апреля на территории олимпийского комплекса «Лужники» при поддержке департамента спорта города Москва и Федерации триатлона России состоится фестиваль спорта Лига триатлона & Ironstar Москва Лужники 2026.