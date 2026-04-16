16 апреля в 15 территориях Ростовской области проведут выжигания растительности

Добавим, за сутки 14 апреля в Ростовской области зафиксировали пять техногенных пожаров, погиб один человек, одного человека спасли. Также помощь потребовалась на месте шести ДТП. Всего на местах происшествий от МЧС задействовали 84 человека и 21 единицу техники.