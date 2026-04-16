В Красноярске проходит фестиваль «Одна страна — тысячи историй»

В лицее № 2 Центрального района Красноярска проходит фестиваль театральных постановок «Одна страна — тысячи историй», приуроченный к Году единства народов России. В нем участвуют ученики с 1-го по 11-й класс — всего 32 класса. Каждый класс по итогам жеребьевки выбрал народ России и подготовил мини-спектакль, посвященный его культуре, традициям и фольклору. За одну неделю зрители могут познакомиться с особенностями разных регионов страны — от Кавказа и Крыма до Сибири и Дальнего Востока. [caption id= «attachment_364633» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Как рассказала заместитель директора по воспитательной работе Лавра Третьякова, подготовка к фестивалю заняла значительное время и объединила учеников, педагогов и родителей. Мы готовились к фестивалю достаточно долго. В нем участвуют все классы — с первого по одиннадцатый. После жеребьевки каждый выбрал свою народность, и началась большая подготовка: ребята изучали традиции, обычаи, разучивали танцы и песни, шили костюмы. Без участия родителей это было бы невозможно. Они стали нашими помощниками и полноценными участниками проекта, — отметила она. [caption id= «attachment_364625» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] По ее словам, фестиваль помогает формировать уважительное отношение к культуре разных народов. Важно, чтобы дети понимали: мы живем в большой многонациональной стране, и ее главное богатство — это взаимодействие народов, уважение к языкам, традициям и культуре друг друга, — подчеркнула Лавра Третьякова. [caption id= «attachment_364630» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Фестиваль стал не только сценическим, но и образовательным проектом. Подготовка к нему началась задолго до выступлений: школьники изучали историю и обычаи, знакомились с языками, разучивали танцы и песни, а также самостоятельно создавали костюмы и реквизит. [caption id= «attachment_364627» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Ученики лицея Софья и Степан рассказали, что одним из самых сложных этапов стала подготовка костюмов. Многие элементы не удавалось найти в готовом виде, поэтому часть нарядов изготавливали вручную, а материалы искали в том числе на онлайн-площадках. Мы делали сценку, связанную с таджикским праздником Навруз, — это что-то вроде нового года, связанного с плодородием и обновлением. Узнали про национальные блюда и традиции. Такие мероприятия помогают лучше понять культуру народов нашей страны, и это действительно интересно, — рассказали школьники. [caption id= «attachment_364634» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Активную роль в подготовке сыграли и родители. Как отметила Ольга Малаховская, работа над постановкой стала совместным творческим процессом. Мы с самого начала участвовали в проекте: вместе с детьми писали сценарий, распределяли роли, придумывали танцы, искали интересные решения. Хотелось, чтобы это был не просто отчетный номер, а живой и увлекательный мини-спектакль, — рассказала она. По ее словам, их команда работала с культурой аварского народа: изучали историю, традиции, народный фольклор и произведения Расула Гамзатова. Такие проекты помогают сближению детей, родителей и педагогов. Мы не просто готовим выступление, а узнаем культуру народов нашей страны и начинаем лучше понимать друг друга, — добавила Ольга Малаховская. [caption id= «attachment_364639» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] В рамках фестиваля в школьном музее открылась выставка «Национальная тарелочка», где представлены расписанные блюда в традициях разных народов — от хохломы и гжели до якутских и молдавских орнаментов. На первом этаже лицея также разместили выставку театральных афиш, рассказывающих о культуре и быте народов. [caption id= «attachment_364624» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Фестиваль проходит в рамках муниципальной программы «Содействие развитию гражданского общества». Его цель — укрепление межнационального согласия и уважения к культурному многообразию. В Красноярске проживают представители более 130 народностей, каждая из которых имеет свои традиции и язык. [caption id= «attachment_364637» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Напомним, что 2026 год был объявлен Годом единства народов России. Соответствующий указ подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин.