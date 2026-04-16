Боялся операции: Мужчина восемь лет ходил с металлической палочкой в горле

Проживающий в городе Далянь 46-летний господин Ван решил обратиться в местную больницу с жалобой на невыносимую боль в горле. Долгое время он терпел инородный предмет в своем горле — металлическую палочку из нержавеющей стали. Ее длина достигала 12 сантиметров. Врачи были шокированы тем, что пациент не сразу пошел в больницу. Оказалось, что Ван обращался за первой помощью, но этого было недостаточно. А вот проведения операции он боялся. Ведь знал, что все это сопряжено очень серьезными рисками.