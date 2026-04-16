Боялся операции: Мужчина восемь лет ходил с металлической палочкой в горле

OC: Китаец 8 лет прожил с металлической палочкой для еды, застрявшей в горле.

Источник: Комсомольская правда

В Китае мужчина 8 лет прожил с металлической палочкой для еды, которая застряла у него в горле. Об этой истории рассказал портал Oddy Central.

Проживающий в городе Далянь 46-летний господин Ван решил обратиться в местную больницу с жалобой на невыносимую боль в горле. Долгое время он терпел инородный предмет в своем горле — металлическую палочку из нержавеющей стали. Ее длина достигала 12 сантиметров. Врачи были шокированы тем, что пациент не сразу пошел в больницу. Оказалось, что Ван обращался за первой помощью, но этого было недостаточно. А вот проведения операции он боялся. Ведь знал, что все это сопряжено очень серьезными рисками.

Медики тщательно осмотрели его горло и не обнаружили внутри никаких кровотечений или загноений. Вану очень повезло в этом плане. В итоге в медучреждении ему провели малоинвазивную операцию и аккуратно вытащили палочку.

Ранее врачи Башкирии спасли 16-летнюю пациентку, которая обратилась к ним с болью в желудке. При эндоскопическом исследовании выяснилось, что внутри живота девушки находится комок волос размером с кулак. Ее срочно прооперировали.