В Хабаровском крае МЧС получила две аэролодки Север 650К

В Хабаровском крае инспекторы ГИМС осваивают новые аэролодки.

Хабаровские подразделения ГИМС МЧС России пополнили свой парк двумя аэролодками «Север 650К». Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Суда собраны в Санкт-Петербурге и предназначены для круглогодичного патрулирования и надзора за безопасностью на водоемах региона. Аэролодки способны работать на мелководье, горных реках, по льду и смешанному покрову. Мощность двигателя составляет 430 лошадиных сил, максимальная скорость — до 80 километров в час по льду и 70 километров в час по воде. Вместимость — до 8 человек.

Оснащение включает современное навигационное оборудование, видеокамеры для фиксации нарушений, отопитель, кондиционер и полный комплект спасательных средств. Одно судно будет нести службу в Хабаровском районе, второе — в Амурске и Амурском районе.

Исполняющий обязанности начальника Центра ГИМС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Олег Пономарчук отметил: «Новая техника позволит повысить эффективность обеспечения безопасности на водных объектах края, оперативно реагировать на происшествия и оказывать помощь в доставке личного состава к месту проведения поисково-спасательных и иных работ».

Инспекторы уже приступили к освоению новой техники, в ближайшее время катера заступят на дежурство.

Почта: red.habkp@phkp.ru