В Хабаровском крае МЧС получила две аэролодки Север 650К

Суда собраны в Санкт-Петербурге и предназначены для круглогодичного патрулирования и надзора за безопасностью на водоемах региона. Аэролодки способны работать на мелководье, горных реках, по льду и смешанному покрову. Мощность двигателя составляет 430 лошадиных сил, максимальная скорость — до 80 километров в час по льду и 70 километров в час по воде. Вместимость — до 8 человек.