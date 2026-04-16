Зоомагазин продавал препараты без лицензии в Сарове

Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия 14 апреля направило ООО «Стиль» предостережение за продажу в зоомагазине ветеринарных препаратов без лицензии. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Речь идёт о зоомагазине «Бетховен» в городе Сарове Нижегородской области по адресу: ул. Силкина, 31. Нарушение было обнаружено с помощью системы маркировки «Честный знак».
«В документе указано на недопустимость нарушения обязательных требований законодательства», — сказано в сообщении.
Справка.
Предостережение — это профилактическая мера, направленная на предотвращение дальнейших нарушений. Если магазин не оформит лицензию и продолжит реализацию ветеринарных препаратов незаконно, Россельхознадзор будет вынужден применить более строгие меры, включая возбуждение дела об административном правонарушении и наложение штрафов.
Убедиться в наличии лицензии у организации или индивидуального предпринимателя можно на сайте Россельхознадзора в разделе «Реестры».