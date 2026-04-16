Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зоомагазин продавал препараты без лицензии в Сарове

Нарушение было обнаружено с помощью системы маркировки «Честный знак».

Источник: Время

Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия 14 апреля направило ООО «Стиль» предостережение за продажу в зоомагазине ветеринарных препаратов без лицензии. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Речь идёт о зоомагазине «Бетховен» в городе Сарове Нижегородской области по адресу: ул. Силкина, 31. Нарушение было обнаружено с помощью системы маркировки «Честный знак».

«В документе указано на недопустимость нарушения обязательных требований законодательства», — сказано в сообщении.

Справка.

Предостережение — это профилактическая мера, направленная на предотвращение дальнейших нарушений. Если магазин не оформит лицензию и продолжит реализацию ветеринарных препаратов незаконно, Россельхознадзор будет вынужден применить более строгие меры, включая возбуждение дела об административном правонарушении и наложение штрафов.

Убедиться в наличии лицензии у организации или индивидуального предпринимателя можно на сайте Россельхознадзора в разделе «Реестры».