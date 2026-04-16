Мошенники позвонили белорусам почти 500 раз за сутки

«Зарегистрировано 45 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в подавляющем большинстве злодеяния были предотвращены благодаря бдительности граждан и оперативности милиции.
Кроме того, сотрудники ведомства инициировали блокировку 10 фишинговых сайтов, которые были подделаны под торговые площадки, банки или сервисы и практически не отличались от настоящих.
Также заблокирована возможность перевода средств по 42 иностранным платежным реквизитам, которые использовались мошенниками. Расходные операции по 140 счетам были приостановлены.
В МВД добавили, что самым распространенным способом обмана является покупка товаров в интернете. На втором месте вишинг — звонки от «должностных лиц» разных организаций, далее по популярности идут фишинг и участие в биржевых торгах.
Милиция продолжает выявлять и пресекать действия аферистов, а также напоминает: откликаясь на предложение легко заработать или покупая товар по заниженной стоимости, можно остаться без денег.
Если вам звонят мошенники, необходимо прекратить разговор и обратиться в ОВД.