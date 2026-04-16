Пензенская область представила свой турпотенциал на выставке «ОТДЫХ-2026»

Концепцию «От сувенира до события» презентовала делегация Пензенской области на 28-й Международной выставке-ярмарке туристических услуг «ОТДЫХ-2026». Участие в таких мероприятиях отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве культуры и туризма региона.
Выставка-ярмарка прошла с 9 по 11 апреля в Минске. Цель пензенской делегации — привлечь в регион белорусских путешестевнников и профессионалов турбизнеса к событийным турам. На выставочной площадке каждый посетитель мог не только узнать о туристических маршрутах, но и попробовать кондитерские изделия «Ванюшкины сладости», кленовый сироп и местный шоколад. На стеллажах также были представлены абашевские игрушки, матрешки, деревянные украшения и тематические сувениры в татарских орнаментах.
«Белорусским школьникам будет особенно интересно увидеть места, где прошло детство Михаила Лермонтова и Александра Куприна, о творчестве которых им рассказывают на уроках, а также посетить родину героического защитника Брестской крепости Андрея Кижеватова. Пензенская область всегда рада гостям», — подчеркнул губернатор региона Олег Мельниченко.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.