Пензенская область представила свой турпотенциал на выставке «ОТДЫХ-2026»

Выставка-ярмарка прошла с 9 по 11 апреля в Минске. Цель пензенской делегации — привлечь в регион белорусских путешестевнников и профессионалов турбизнеса к событийным турам. На выставочной площадке каждый посетитель мог не только узнать о туристических маршрутах, но и попробовать кондитерские изделия «Ванюшкины сладости», кленовый сироп и местный шоколад. На стеллажах также были представлены абашевские игрушки, матрешки, деревянные украшения и тематические сувениры в татарских орнаментах.