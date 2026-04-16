Нападающий Кирилл Петьков продлил контракт с хабаровским «Амуром»

Руководство хабаровского хоккейного клуба «Амур» по обоюдному согласию продлило контракт с нападающим Кириллом Петьковым. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», соглашение рассчитано на ещё один сезон регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
— Нападающий провёл свой лучший чемпионат в КХЛ — 20 очков (11+9) и показатель полезности «+3». Кирилл находится в лидерах нынешнего состава по броскам в створ, силовым приемам и отборам шайбы, — прокомментировали контракт в пресс-службе хоккейного клуба «Амур».
Кирилл Петьков является уроженцем белорусского города Гомель, где и начал заниматься хоккеем. По ходу сезона 2009/10 переехал в Санкт-Петербург. С 2013 года выступал в системе СКА за команды «СКА-1946», «СКА-Карелия» и «СКА-Нева». В 2020 году получил прописку в ХК «Сочи», в 2023 году перешёл в «Адмирал», а затем по обмену, в 2025 году, в хабаровский «Амур».
Напомним, ранее руководство «тигров» подписало контракты с защитником Раулем Акмальдиновым, а также нападающими Александром Филатьевым, Кириллом Ураковым и Олегом Ли. Кадровое формирование команды перед следующим сезоном Континентальной хоккейной лиги продолжается.