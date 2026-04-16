Потерял номерок в гардеробе: могут ли оштрафовать

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Посетителя театра не могут оштрафовать за утерю номерка из гардероба — такое право у учреждения отсутствует.
Как поясняют специалисты краевого Роспотребнадзора, действующее законодательство не предусматривает возможность для организаций самостоятельно устанавливать штрафы за потерю или порчу имущества.
При этом учреждение вправе потребовать возмещения фактического ущерба. Речь идет не о штрафе, а о компенсации расходов — например, на изготовление нового номерка.
Таким образом, требование оплатить фиксированный «штраф» незаконно, однако возместить реальную стоимость утраченного предмета посетителю придется.