Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова посетила ИК-53

Свердловский омбудсмен посетила исправительную колонию в Верхотурье.

Источник: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова посетила исправительную колонию № 53 в Верхотурье. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по региону.

— В сопровождении врио начальника учреждения подполковника внутренней службы Романа Куимова она провела обход жилой зоны учреждения, — отметили в ведомстве.

В ходе визита Татьяна Мерзлякова побеседовала с осужденными и провела прием по личным вопросам, на которые омбудсмен дала исчерпывающие ответы.

Кроме этого, после посещения ИК-53 Татьяна Мерзлякова отметила готовность учреждения к диалогу и к взаимодействию в вопросах соблюдения прав осужденных.

Напомним, что в начале года Татьяна Мерзлякова провела личный прием осужденных СИЗО-1 в Екатеринбурге. Жалоб в ходе приема не поступило.