Новый способ контроля за состоянием водителей общественного транспорта вводят в Гомеле

В Беларуси проверят новый способ контроля за состоянием водителей общественного транспорта, рассказали в Минтрансе.
Так, на Гомельщине будут следить за состоянием водителей автобусов с помощью датчиков и камер.
Пилотный проект предусматривает создание программно-аппаратного комплекса с датчиками, видеокамерами, программным обеспечением, которые будут анализировать состояние водителя в поездке. С помощью датчиков будет контролироваться самочувствие водителя, а данные будут передавать в информсистему диспетчеру.
Проект будет реализован уже в ближайшее время. Для этого подвижной состав «Гомельоблавтотранса» будет оснащен всем необходимым оборудованием.
