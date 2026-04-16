Новый способ контроля за состоянием водителей общественного транспорта вводят в Гомеле

Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый способ контроля за водителями общественного транспорта вводят в Гомеле.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси проверят новый способ контроля за состоянием водителей общественного транспорта, рассказали в Минтрансе.

Так, на Гомельщине будут следить за состоянием водителей автобусов с помощью датчиков и камер.

Пилотный проект предусматривает создание программно-аппаратного комплекса с датчиками, видеокамерами, программным обеспечением, которые будут анализировать состояние водителя в поездке. С помощью датчиков будет контролироваться самочувствие водителя, а данные будут передавать в информсистему диспетчеру.

Проект будет реализован уже в ближайшее время. Для этого подвижной состав «Гомельоблавтотранса» будет оснащен всем необходимым оборудованием.

Тем временем турникет на вход и выход с дверцами из оргстекла появился в минском метро.

Еще власти назвали микрорайоны Минска, где популярны охраняемые парковки.