Дети каждого четвертого нижегородца работали в течение учебного года

26% родителей из Нижнего Новгорода заявили, что их дети в возрасте от 14 до 17 лет подрабатывали во время учебного года. Опрос провели эксперты сервиса SuperJob.
Чаще всего ребята становились курьерами, разнорабочими, сотрудниками пунктов выдачи заказов, а также сотрудниками заведений общественного питания. Как уточнили аналитики, в большинстве случаев — 41% — подростки находили работу самостоятельно. Еще 22% несовершеннолетних просили помощи у родителей, 13% нашли подработку через друзей, 9% — через работников учебных заведений.
По данным опроса, 29% родителей уже знают, что их дети намерены трудоустроиться летом. В перечень самых популярных у подростков летних вакансий вошли предложения для курьера, разнорабочего, помощника администратора, сотрудника общепита, вожатого в лагере и помощника тренера.
