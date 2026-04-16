В Красноярском крае пенсионеры узнали о профилактике болезней сердца

Занятие, посвященное профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, состоялось в «Клубе активного долголетия» Красноярского края по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Ведущим специалистом выступила главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Красноярского края по лечению больных с цереброваскулярными болезнями Наталья Хало. Она поделилась с участниками полезными знаниями о ключевых факторах риска: артериальной гипертонии, фибрилляции предсердий и атеросклерозе. Лектор напомнила, что профилактика и лечение заболеваний включает контроль давления, физическую активность, правильное питание и отказ от вредных привычек.
Кроме того, участники узнали о фибрилляции предсердий, или мерцательной аритмии — состоянии, при котором предсердия теряют свою согласованную работу. Особое внимание было уделено дислипидемии — нарушению жирового обмена. Оно характеризуется повышением уровня «плохого» холестерина и триглицеридов, а также снижением «хорошего» холестерина. Именно дислипидемия является одной из главных причин развития атеросклероза, который лежит в основе инфарктов, инсультов и других сердечно-сосудистых катастроф.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.