В Хабаровске гость убил хозяина из-за разбитой лампы

В Хабаровске суд вынес приговор 44-летнему мужчине, признанному виновным в убийстве, — сообщает прокуратура Хабаровского края.
Трагедия произошла в сентябре 2025 года. Подсудимый, не имея постоянного места жительства, пришёл в дом знакомого, чтобы вместе выпить. Во время застолья между мужчинами вспыхнул конфликт — поводом стала случайно разбитая единственная лампа в комнате.
Словесная перепалка быстро переросла в драку. В ходе ссоры гость схватил нож и ударил хозяина в грудь. Ранение оказалось смертельным.
При этом, как установил суд, после случившегося мужчина не стал вызывать скорую помощь и не попытался помочь пострадавшему — он продолжил распивать алкоголь. Потерпевший скончался на месте.
На суде обвиняемый вину не признал и утверждал, что хозяин якобы сам наткнулся на нож. Однако эти доводы были опровергнуты собранными доказательствами.
Индустриальный районный суд Хабаровска признал мужчину виновным по статье «Убийство» и назначил ему 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.