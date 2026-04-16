В Хабаровске гость убил хозяина из-за разбитой лампы

Ссора во время застолья закончилась ножевым ударом и смертью на месте.

В Хабаровске суд вынес приговор 44-летнему мужчине, признанному виновным в убийстве, — сообщает прокуратура Хабаровского края.

Трагедия произошла в сентябре 2025 года. Подсудимый, не имея постоянного места жительства, пришёл в дом знакомого, чтобы вместе выпить. Во время застолья между мужчинами вспыхнул конфликт — поводом стала случайно разбитая единственная лампа в комнате.

Словесная перепалка быстро переросла в драку. В ходе ссоры гость схватил нож и ударил хозяина в грудь. Ранение оказалось смертельным.

При этом, как установил суд, после случившегося мужчина не стал вызывать скорую помощь и не попытался помочь пострадавшему — он продолжил распивать алкоголь. Потерпевший скончался на месте.

На суде обвиняемый вину не признал и утверждал, что хозяин якобы сам наткнулся на нож. Однако эти доводы были опровергнуты собранными доказательствами.

Индустриальный районный суд Хабаровска признал мужчину виновным по статье «Убийство» и назначил ему 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.