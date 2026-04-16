Bloomberg: связанные с Ираном суда нашли новый маршрут обхода блокады США

Центральное командование США заявило, что ни одно судно не прорвало блокаду, а девять кораблей развернулись по требованию американских военных. Тегеран утверждает обратное. Трафик через пролив резко упал: до войны проходило около 135 судов в день, сейчас — единицы. Ни один нагруженный иранский танкер не рискнул выйти, что может указывать на нежелание конфронтации. Напомним, США заблокировало Ормузский пролив 13 апреля, не давая проход судам, направляющимся в сторону Ирана.