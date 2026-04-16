Bloomberg: связанные с Ираном суда нашли новый маршрут обхода блокады США

Как минимум три судна, связанных с Ираном, прошли через Ормузский пролив в Персидский залив, используя новый маршрут в обход американской блокады. Об этом сообщает Bloomberg.
Вместо того чтобы следовать по основному фарватеру, где патрулируют военные корабли США, они прошли между иранскими островами Ларак и Кешм. Этот путь позволяет избежать встречи с американскими силами, которые блокируют суда, направляющиеся в иранские порты или выходящие оттуда.
Первым, за несколько часов до остальных, прошел балкер Rosalina с продовольствием. Затем между островами проследовали газовоз G Summer и супертанкер Hong Lu, оба находятся под санкциями США и были пустыми. Позже небольшой танкер Nobler вышел из пролива в сторону Оманского залива.
Центральное командование США заявило, что ни одно судно не прорвало блокаду, а девять кораблей развернулись по требованию американских военных. Тегеран утверждает обратное. Трафик через пролив резко упал: до войны проходило около 135 судов в день, сейчас — единицы. Ни один нагруженный иранский танкер не рискнул выйти, что может указывать на нежелание конфронтации. Напомним, США заблокировало Ормузский пролив 13 апреля, не давая проход судам, направляющимся в сторону Ирана.