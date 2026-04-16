В Ленобласти по техническим причинам задерживаются два поезда

В Ленинградской области утром 16 апреля по техническим причинам задерживаются два поезда — №№ 7203 и 6608 — из Петербурга в Сосновый Бор и обратно. Об этом сообщили в пресс-службе АО «СЗППК».
Время задержки составляет более часа. В Октябрьской железной дороге принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства.
В случае опоздания пригородного поезда более чем на час вы можете обратиться с претензионным заявлением на возврат денежных средств в билетную кассу, а также оставить обращение на официальном сайте компании.
Ранее мы рассказывали о том, что за I квартал 2026 года в Петербурге электропоезда, которые работают по тактовой схеме, перевезли почти 9 млн пассажиров.