Нижегородцам напомнили об уместности использования георгиевской ленты

Доцент Финансового университета Елена Воронова выразила обеспокоенность по поводу неуместного использования георгиевской ленты. Она отметила, что этот символ, который традиционно ассоциируется с памятью и патриотизмом, должен использоваться с уважением и в контексте значимых событий, таких как День Победы.
Воронова в беседе с РИАМО привела в пример посты в социальных сетях, где рекламировались костюмы для собак в стиле военной формы Великой Отечественной войны. На фотографиях были изображены собаки в гимнастёрках и с георгиевскими лентами на ошейниках. Эксперт подчеркнула, что такое использование символа может быть воспринято как неуважительное и оскорбительное для окружающих.
Она также напомнила, что георгиевская лента имеет особый статус в России, закреплённый федеральным законом. Этот символ должен использоваться органами публичной власти во время торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы, или другим событиям, связанным с почитанием воинов, павших за честь и свободу страны.
Воронова подчеркнула, что ношение георгиевской ленты является честью для каждого гражданина, так как это способствует приобщению к коллективной памяти и проявлению патриотизма. Однако она призвала всех, кто выбирает нестандартные формы использования этого символа, помнить о необходимости проявлять уважение и нести ответственность за свои поступки перед нацией.