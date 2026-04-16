Отопительный сезон завершается в Витебской области

Отопление будет отключено в пятницу, 17 апреля.
Витебская область ранее стала первой, где начали включать системы отопления. Там уже с 25 сентября началась подача тепла в детские дошкольные, школьные, лечебно-профилактические и медицинские учреждения, а также учреждения соцобеспечения.
По данным синоптиков, в четверг в областном центре ожидаются дожди и +11…+13°С. На ближайшие 10 дней в Витебске прогнозируется пасмурная погода с осадками. Температура воздуха к концу следующей недели днем может подняться до +15°С, ночью — до +5°С.
В Беларуси отопление в больницах, детских садах, школах отключается при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха +10°С в течении трех суток, в жилом фонде — при +8°С в течении трех суток.