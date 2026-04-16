Продажу алкоголя планируют ужесточить в Нижегородской области

В Нижегородской области могут серьезно ужесточить правила продажи алкоголя. С инициативой выступила фракция КПРФ в региональном законодательном собрании — проект поправок уже опубликован на сайте правительства области.
Документ предусматривает целый ряд ограничений. В частности, предлагается запретить розничную продажу спиртного по воскресеньям, а также сократить разрешенное время торговли в будни и субботу. Исключения сохранятся только для заведений общепита и магазинов беспошлинной торговли.
Кроме того, законопроект вводит запрет на размещение алкогольной продукции в прикассовых зонах. Под ограничения попадет и демонстрация спиртного в определенные часы. Авторы инициативы считают, что такие меры помогут снизить уровень потребления алкоголя, а вместе с ним — заболеваемость и смертность. Отдельно подчеркивается, что принятие закона не потребует дополнительных расходов из областного бюджета.
Параллельно депутаты поднимают и более жесткий вопрос — полный запрет алкомаркетов в жилых домах. Как рассказал в программе «Вести. Интервью» депутат Госдумы Владислав Егоров, инициатива напрямую связана с жалобами жителей.
— Дворы превращаются в места круглосуточного распития алкоголя, происходят драки, шум, антисанитария… Всё это видят дети", — подчеркнул он.
По словам Егорова, обращения от нижегородцев поступают уже более 15 лет, однако ранее подобные предложения отклонялись. Депутат уверен: если власти действительно хотят снизить уровень алкоголизации и улучшить качество жизни, без запрета таких точек в жилых домах не обойтись.