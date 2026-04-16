Белорусские ученые создали мясорастительный аналог рыбы с пищевой ценностью, как у настоящей

Белорусские ученые создали мясорастительный аналог рыбы, который не уступает по пищевой ценности настоящей. Об этом, сообщает агентство «Минск-Новости», рассказала заместитель академика-секретаря отделения медицинских наук НАН Беларуси, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Гнедько.
Данную разработку она назвала прорывом Научно-практического центра по продовольствию.
«Впервые в республике создали нутриентный аналог рыбной продукции. Это комбинированный мясорастительный продукт, который по пищевой ценности не уступает натуральной рыбе», — говорит Гнедько.
По ее словам, новинка разнообразить питание белорусов — в том числе и детское.
