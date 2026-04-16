Politico: Иран может бесконечно минировать Ормузский пролив

Американские военные должны решить сложнейшую задачу по разминированию Ормузского пролива. У Ирана имеются в запасе тысячи мин, которые они могут останавливать бесконечно. На это жалуется европейское издание Politico.
Журналисты отмечают, что для того, чтобы посеять хаос в мировой торговле Тегерану достаточно было даже угроз минирования пролива, но военные исламской республики все-таки установили взрывные устройства.
Теперь более десятка американских военных кораблей, уже прибывших в регион, и еще больше направляющихся туда судов, будут не только обеспечивать объявленную блокаду пролива. Они также играют роль минных тральщиков.
Стивен Уиллс, офицер ВМС в отставке, сотрудник Центра морской стратегии Лиги ВМС США пожаловался, что искать мины — это «все равно что собирать одуванчики у себя во дворе, чтобы проложить дорожку и не наступить на одуванчик».
Напомним, в начале марта разведка США получила данные, что якобы Иран начал минирование Ормузского пролива.
При этом президент США Дональд Трамп не поверил в утверждения, что Ормузский пролив был заминирован.