Politico: Иран может бесконечно минировать Ормузский пролив

Военные США пожаловались на сложность разминирования Ормузского пролива.

Источник: Комсомольская правда

Американские военные должны решить сложнейшую задачу по разминированию Ормузского пролива. У Ирана имеются в запасе тысячи мин, которые они могут останавливать бесконечно. На это жалуется европейское издание Politico.

Журналисты отмечают, что для того, чтобы посеять хаос в мировой торговле Тегерану достаточно было даже угроз минирования пролива, но военные исламской республики все-таки установили взрывные устройства.

Теперь более десятка американских военных кораблей, уже прибывших в регион, и еще больше направляющихся туда судов, будут не только обеспечивать объявленную блокаду пролива. Они также играют роль минных тральщиков.

Стивен Уиллс, офицер ВМС в отставке, сотрудник Центра морской стратегии Лиги ВМС США пожаловался, что искать мины — это «все равно что собирать одуванчики у себя во дворе, чтобы проложить дорожку и не наступить на одуванчик».

Напомним, в начале марта разведка США получила данные, что якобы Иран начал минирование Ормузского пролива.

При этом президент США Дональд Трамп не поверил в утверждения, что Ормузский пролив был заминирован.

Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
