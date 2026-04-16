Еще 220 приусадебных участков освободились от воды в Нижегородской области

За сутки с 15 по 16 апреля в Нижегородской области не произошло новых подтоплений из-за паводка. Более 200 приусадебных участков и 60 домов освободились от воды. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
От воды освободились три жилых дома, 57 садовых домов, 220 приусадебных участков и один участок автодороги в Кстовском районе, на Бору, в Уренском районе, в Сарове, а также в Богородском, Воскресенском, Перевозском, Бутурлинском и Шатковском районах.
Все еще затоплены девять жилых домов, 222 приусадебных участка, 12 низководных мостов и девять участков автодорог в регионе. К счастью, из-за паводка никто не погиб и не пострадал. Эвакуация в пункте временного размещения не требуется.
