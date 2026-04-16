В центре Перми открыли фотовыставку «Пермь индустриальная» под открытым небом

Экспозиция приурочена к Году пермской промышленности.

Источник: Комсомольская правда

В Театральном саду в Перми открылась фотовыставка под открытым небом «Пермь индустриальная», посвященная Году пермской промышленности, объявленному губернатором Дмитрием Махониным. Об этом рассказали в пресс-службе МБУ «Архив города Перми».

Выставка знакомит с историей пермских предприятий, рассказывает о знаковых руководителях и работниках, а также через документальные свидетельства показывает жизнь семи городских районов.

Как один из крупнейших промышленных центров России, Пермь успешно сочетает традиции и инновации. Предприятия в каждом районе вносят вклад в экономику: создают рабочие места, развивают инфраструктуру и обеспечивают стабильное будущее города.

Пермяки и гости города могут узнать о многовековых заводских традициях Мотовилихинского района и о вкладе предприятий Свердловского и Дзержинского районов в Победу в Великой Отечественной войне, выпускавших стратегически важную военную продукцию.

Также можно изучить промышленные и природные пейзажи, определяющие облик Орджоникидзевского района, и понять, как Кировский район связан с развитием судостроения. Материалы для выставки предоставлены архивными фондами МБУ «Архив города Перми» и ГКБУ «Государственный архив Пермского края».