Неустойчивое тепло ненадолго заглянет в Хабаровский край

Вот мы и приблизились к самому теплому дню на этой неделе. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», уже завтра, 17 апреля, воздух в Хабаровске в обеденные часы прогреется до +14..+16 °C. Довольно комфортно, но к температурному максимуму этого дня все же не подберемся — в 1950 году в истории климатических наблюдений фиксировалось значение в +22,2°C.
Ночь в краевой столице, по данным Дальневосточного УГМС, будет тоже довольно теплой, даже без «минусовых» значений — столбик термометра покажет +3..+5 °C. При этом пройдет небольшой дождь, который днем уже не прогнозируется. Ветер западный, 6−11 м/c.
Однако это тепло еще неустойчивое. Уже на выходных температура вновь понизится на несколько градусов, да и к тому же вероятен дождь.
В Комсомольске-на-Амуре предстоящей ночью несколько холоднее — до 0..-2 °C. Днем воздух прогреется до +13..+15 °C. Пройдет пятница без осадков, при юго-западном ветре, 4−9 м/c.
А вот на юге края небольшой дождь ночью пройдет, столбик термометра покажет в эти часы +2..+5 °C. Днем уже без существенных осадков, до +11..+15 °C. Ветер южный, 7−12 м/c.
На севере региона небольшой снег пройдет местами, местами осадки ожидаются и днем (их не прогнозируют Охотскому округу). Ночью показатели дойдут до −2..-9 °C, днем прогреется до 0..+2 °C. Ветер умеренный, различных направлений.
Что касается гидрологической обстановки, на Амуре сейчас продолжается ледоход различной интенсивности на участке от Хабаровска до села Малмыж, ниже по течению сохраняется ледостав с закраинами, полыньями, вода на льду. В крае также сохраняется одна ледовая переправа в Верхнебуреинском районе.